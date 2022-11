Carmelo Rizzo Nervo sindaco di Tortorici con il 51,21% dei voti

Per il medico 71enne si tratta del quinto mandato amministrativo

MESSINA – Con il 51,21% di voti, Carmelo Rizzo Nervo è il nuovo sindaco del Comune di Tortorici. Il verdetto è arrivato nella tarda nottata di ieri. Il medico 71enne è già stato primo cittadino del Comune oricense tra il 1995 e il 2004 e poi tra il 2009 e il 2019. Torna quindi alla guida del Comune per la quinta volta.

In questa tornata elettorale “straordinaria”, dopo quasi due anni di gestione prefettizia, a seguito dello scioglimento degli organi amministrativi del comune per infiltrazioni mafiose, ha collezionato 1784 preferenze, superando di 142 voti Maurilio Foti, anch’egli ex sindaco. Lontanissimo Franco Franchina, sostenuto da un gruppo contiguo a quello di Rizzo Nervo. Il commerciante ha ottenuto 58 preferenze e l’1,66% dei 3484 voti validi.