Carnevale di Acireale: oltre 10mila i biglietti venduti in due giorni

Roberto Barbagallo: "Un grande inizio"

ACIREALE (CATANIA) – Sono oltre 10 mila e 500 i biglietti venduti nei primi due giorni dell’edizione 2025 del Carnevale di Acireale, sette mila e 500 soltanto ieri sera.

Sono questi i dati snocciolati dal presidente della Fondazione del Carnevale, Giuseppe Sardo all’indomani della chiusura del primo weekend della Kermesse che ha registrato grande successo di pubblico.

“Il primo weekend si è concluso con numeri importanti, ci sono tante cose da sistemare e grazie anche ai suggerimenti del pubblico – dichiara Giuseppe Sardo – lavoreremo per migliorare ancora il meraviglioso spettacolo che il nostro Carnevale offre ai visitatori. Sono stati due giorni di grande festa, le opere dei nostri maestri della cartapesta sono straordinari, così come le maschere isolate e i carri in miniatura in mostra al Teatro Maugeri. Le riproduzioni in scala, hanno suscitato grande interesse, raccontando la tradizione della cartapesta che da sempre caratterizza il Carnevale di Acireale. Non resta che aspettare il prossimo weekend quando l’edizione 2025 del Carnevale di Acireale entrerà nel vivo”.

“E’ stato un grande inizio sia in termini di pubblico sia in termini di spettacolo – sottolinea il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo – Ringraziamo tutti quelli che lavorano per il Carnevale per l’impegno che rende possibile questa gigantesca manifestazione di piazza. Un plauso va alla Fondazione e al presidente Giuseppe Sardo, che ha iniziato il suo percorso nel migliore dei modi, ma sopratutto complimenti ai nostri artisti della cartapesta, grandi protagonisti, che hanno dato ancora un a volta prova della loro maestria con opere meravigliose. Le facce stupite che ammirano i carri in esibizione lungo il circuito ripagano di tutti gli sforzi organizzativi”.

Soddisfatto dei risultati, anche l’assessore al turismo, Enzo Di Mauro che sottolinea la grande affluenza dei primi due giorni della manifestazione, anche nelle strutture ricettive.

“Siamo molto soddisfatti per il risultato del primo fine settimana, che ha mostrato un incremento di presenze rispetto la scorsa edizione, segno che la nostra manifestazione principale riscuote crescente apprezzamento soprattutto da chi viene a trovarci da fuori. Tale dato va a sommarsi al risultato positivo che è arrivato dalla prevendita dei biglietti online, anch’essa in crescita rispetto allo scorso anno. Molto incoraggianti anche i dati delle strutture ricettive del territorio, piene da tempo, sono tutti dati che ci fanno capire che siamo sulla strada giusta”.

Successo anche per le iniziative che fanno da corollario al Carnevale, così come gli spettacoli musicali curati dai nostri artisti locali, che hanno fatto ballare grandi e piccini e, a proposito di musica, venerdì 21 febbraio, alle 19:30 in piazza Duomo le scuole di danza di Acireale si esibiranno nello spettacolo di danza “Ballando a Carnevale” alle 22 poi sarà la volta di disco Carnival Dj “Black Types”.

Tanta musica, novità dell’edizione 2025 del Carnevale, in attesa di rivedere i carri allegorici, le scuole in maschera e le maschere isolate, sabato 22 febbraio a partire dalle ore 10:00 fino a mezzanotte.