Carnevale di Acireale 2024, bilancio positivo: “Ottimo riscontro di turisti”

Attesa per la proclamazione del carro vincitore

ACIREALE – “Si chiude l’edizione 2024 con un bilancio sicuramente positivo per la Città di Acireale e per la Fondazione – dichiara il sindaco Roberto Barbagallo– . È un Carnevale che cresce e che man mano si perfeziona, noi monitoriamo verifichiamo le possibilità, consapevoli che ci sono sempre aspetti da migliorare a partire dai parcheggi, necessari per tutta la città. Pur essendo un giorno feriale abbiamo un ottimo riscontro di turisti e visitatori dall’hinterland quindi siamo molto soddisfatti. Chiuderemo con la premiazione e il rogo di Re Carnevale e ci rivedremo dal 26 al 28 aprile con la Festa dei Fiori, i nostri carri infiorati e grandi concerti per la città e la Sicilia”.

Acireale attende con trepidazione la proclamazione del carro vincitore, in un‘edizione caratterizzata dalla qualità e dalla maestosità delle opere. La Giuria di tecnici specializzati, in giro da giorni lungo il circuito esprimerà il verdetto e il vincitore sarà proclamato sul palco di piazza Duomo alle 23.30.

“Si conferma il grande apprezzamento di visitatori e turisti, la folla presente sul circuito lo testimonia così come le prenotazioni nelle nostre strutture ricettive. Il bel tempo di oggi ci ha aiutato, però stando in mezzo al pubblico mi sono reso conto del senso di meraviglia che suscitano le opere dei nostri artigiani impegnati per mesi a realizzarle,- commenta l’assessore al Turismo Enzo Di Mauro– . Adesso siamo in attesa della conclusione e del verdetto finale affidato alla giuria di tecnici specializzati che anche stasera è lungo il circuito per valutare le opere, comunque vada quella che si va a chiudere può essere definita una bella edizione del nostro Carnevale. Adesso appuntamento a tutti alla Festa dei Fiori, con i nostri carri infiorati”.