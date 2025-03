Carnevale di Acireale, oltre 28 mila biglietti venduti nel terzo weekend

Prosegue fino a domani - martedì - un programma ricchissimo

ACIREALE (CATANIA) – La grande festa del Carnevale di Acireale 2025 si avvia verso la conclusione con l’ultimo weekend che nelle scorse ore, ha confermato il successo della manifestazione con 28 mila 400 biglietti in due giorni.

Il nuovo format

Decisiva la scelta del nuovo format, fortemente voluto dal presidente della Fondazione, Giuseppe Sardo e i componenti del CdA, sempre più orientato verso il coinvolgimento diretto dei giovani e delle famiglie. L’ultima domenica di Carnevale ha visto un’eccezionale partecipazione di visitatori e residenti che hanno affollato le strade della città, entusiasti per le numerose iniziative in programma.

“Un successo non casuale”

Il successo di quest’edizione del Carnevale di Acireale come detto, non è casuale. La Fondazione ha investito in un programma che ha saputo combinare la tradizione con l’innovazione, creando un evento che ha parlato direttamente ai giovani e alle famiglie.

I laboratori di cartapesta, un’arte storica che rappresenta l’essenza del Carnevale acese, sono stati un successo straordinario, coinvolgendo numerosi bambini e ragazzi, che si sono cimentati nella creazione di piccole opere d’arte, immersi nel processo creativo che ha reso loro la tradizione ancora più tangibile.

I giochi popolari che si sono svolti in Piazza Garibaldi, grazie alla collaborazione con il C.S.I. di Acireale, hanno portato un tocco di allegria e divertimento per tutti, permettendo ai più piccoli di vivere un Carnevale pieno di risate e sfide all’insegna dell’amicizia e della spensieratezza.

Tanto entusiasmo

Tuttavia, l’aspetto che ha colpito maggiormente è stato l’entusiasmo dei giovani, che hanno trovato in questo Carnevale uno spazio perfetto per divertirsi e sentirsi parte attiva della comunità. La musica live, con le performance di artisti locali e gli spettacoli sui vari palchi allestiti per l’occasione, hanno fatto da colonna sonora a una giornata che è stata un continuo scambio di emozioni e energia.

Il tutto accompagnato dalla sfilata dei maestosi carri allegorici che anche nell’ultima giornata, hanno mantenuto alta l’attenzione, incantando i presenti con la loro originalità.

Sardo: “Una decisione vincente”

Soddisfatto, il presidente della Fondazione Carnevale di Acireale, Giuseppe Sardo:

“Oggi possiamo dire con orgoglio che la scelta di orientare il nostro Carnevale verso il coinvolgimento dei giovani e delle famiglie è stata una decisione vincente. Abbiamo creato uno spazio in cui l’arte, la cultura e il divertimento si sono incontrati, permettendo a tutti di vivere il Carnevale in modo attivo e coinvolgente.

La partecipazione dei nostri artisti locali, che hanno dato vita a performance e iniziative straordinarie, è stata il cuore pulsante di questa edizione. E non possiamo non sottolineare l’entusiasmo dei più giovani, che sono stati protagonisti di un Carnevale che hanno sentito come proprio”.

Barbagallo: “Un momento indimenticabile”

“Concludiamo il terzo e ultimo weekend di questa edizione del Carnevale di Acireale con soddisfazione – dichiara il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo -. Voglio esprimere il mio sincero plauso a tutti gli organizzatori, agli artisti, ai volontari e a ciascuna delle persone che hanno contribuito a rendere il Carnevale di Acireale un momento indimenticabile per la nostra città e per tutti i visitatori.

Sono particolarmente soddisfatto di come Acireale sia riuscita a mantenere viva la sua identità, creando un Carnevale che guarda al futuro, ma che non dimentica mai le sue radici. È grazie alla sinergia tra la Fondazione Carnevale, gli artisti locali e tutta la cittadinanza che siamo riusciti a realizzare un evento che ha incantato e coinvolto tutti, giovani e meno giovani”.

Gli spettacoli

Gli spettacoli musicali non si fermeranno, già lunedì 3 marzo, alle ore 11:00 con la partecipazione degli istituti superiori di Acireale, si ballerà con “Pazza Duomo”, alle 17 sempre in piazza Duomo, avrà luogo il simpatico concorso dedicato agli amici a 4 zampe, “CarnevAnimale” durante il verrà premiato il peloso in maschera più originale e divertente.

Dalle 18:00 ancora in piazza Duomo, via al soundcheck del song contest “Rumori Barocchi” che torna in grande stile con ben 8 band siciliane in gara pronte a contendersi il premio finale.

L’edizione 2025 del Carnevale di Acireale si chiuderà martedì 4 marzo, con l’ultima sfilata dei carri allegorici in attesa della premiazione dei vincitori alle 23:30.

A mezzanotte il “Rogo di Re Burlone” chiuderà la manifestazione più divertente dell’anno e arrivederci alla ”Festa dei Fiori 2025”.