Carnevale di Misterbianco: parte il fine settimana più esplosivo di Sicilia

3' DI LETTURA

Parlano gli attori protagonisti della grande festa del Carnevale di Misterbianco.

Le associazioni che per mesi lavorano all’allestimento dei carri allegorici e alla preparazione dei costumi, sono loro che ogni anno danno vita al Carnevale di Misterbianco.

“I Costumi più belli di Sicilia” nascono dalla passione, dalla creatività e dall’esperienza di appassionati, artigiani e abilissime sarte.

“Le sarte di Misterbianco sono delle artiste” queste le parole della Vicepresidente del gruppo TURI CAMPANAZZA che quest’anno porta in scena proprio la Donna come tema del gruppo.

“Dalla donna nasce tutto e sono così tante le possibilità di rappresentazione artistica della bellezza e del coraggio femminile, che porteremo tra le vie della città fiori, mode, icone e anche tantissimi fiocchetti rossi, per non dimenticare la violenza sulle donne” si presenta così uno dei gruppi storici del Carnevale.

Il Presidente della giovane associazione LA FOLLIA, per raccontarci il perché della scelta de “I Manga” come tema di quest’anno, è stato chiarissimo “il covid ci ha rinchiusi da più di due anni, questa pandemia ha limitato la vita di tutti, per questo avevamo voglia di allegria, colori e far divertire la gente con un tema allegro, leggero e adatto a grandi e piccini”.

“Il Carnevale è un vizio”. Il giovanissimo coreografo del gruppo THE CARNIVAL MASK incarna la passione di tanti misterbianchesi che ballano in maschera da quando erano bambini, gli brillano gli occhi quando parla di costumi e della minuziosa cura di ogni dettaglio. “Vizi …chi biddizzi” è il tema del suo gruppo e sogna un Carnevale di Misterbianco più coraggioso nelle scelte di innovazione.

Il Presidente del gruppo LA BURLA racconta che la sua associazione, per questa edizione del Carnevale, ha voluto omaggiare le bellezze dell’Italia. “Ritornare a festeggiare il Carnevale dopo la pandemia ci ha riempiti di entusiasmo, fa bene alla città e a tutti i misterbianchesi che sono molto legati alla tradizione di questa festa”.

“Che vinca il migliore!” l’augurio del Presidente del gruppo NEW ANGE ricorda a tutti che il Carnevale di Misterbianco è anche una gara e lo spirito di competizione e senza dubbio uno degli elementi che permette alla kermesse di raggiungere livelli artistici altissimi. Con il tema “Settanta voglia di ballare tra i colori” porteranno a questo Carnevale allegria e un chiaro omaggio alla bandiera arcobaleno che simboleggia la Pace.

“Le associazioni che ogni anno danno vita al Carnevale di Misterbianco e che per decenni hanno contribuito a rendere questo evento così attrattivo e rinomato, sono il cuore pulsante della tradizione della nostra città. Per questo il continuo confronto con loro per me è fondamentale, per dare il massimo e puntare ogni anno a migliorare ogni aspetto di questo evento” così il sindaco Marco Corsaro.

Il Carnevale di Misterbianco si prepara a regalare alla città e ai tantissimi visitatori che arriveranno il fine settimana più entusiasmante della Sicilia.

Giovedì 26 maggio “A SPASSO CON IL RE BURLONE”, la sfilata delle scuole che vedrà coinvolti oltre 2500 bambini dalle ore 10:00 nel centro storico.Venerdì 27 maggio “DEFILE” la gran sfilata con Pierpaolo Pretelli e Duo di coppe, nella passerella naturale di via Gramsci a partire dalle 20:00.

Sabato 28 maggio una serata con “I RAGAZZI DI AMICI” con Raimondo Todaro e Vincenzo De Lucia, presenta Agata Reale, ore 21:00 via Gramsci.

Domenica 29 maggio “SFILATA DI COSTUMI E CARRI” con Francesca Cipriani. Ben 5 gruppi in maschera, con oltre 600 figuranti e 10 carri allegorici sfileranno a ritmo di musica latino americana mettendo in mostra i costumi più belli di Sicilia, dalle 19:00 in via Gramsci.

Questi sono solo alcuni degli appuntamenti in programma che troverete nel dettaglio su: www.misterbiancoeventi.it.