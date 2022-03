Prezzi alle stelle, diesel più caro della benzina: perché e come risparmiare

Dal Coronavirus alla guerra in Ucraina: il pieno è un salasso

PALERMO – Il prezzo dei carburanti continua a salire. E si registra un fatto inedito: il diesel costa più della benzina.

Sia “verde” che diesel hanno sfondato il tetto dei 2 euro al litro al self service. In modalità servito siamo intorno ai 2 euro e 20 centesimi. Un salasso.

Il gasolio quasi ovunque è più caro della benzina nonostante l’accisa sia più bassa (0,728 euro/litro la benzina, 0,617 il gasolio).

Perché avviene ciò? La guerra in Ucraina (gli aggiornamenti in diretta del conflitto) ha spinto la corsa dei rincari che però era già iniziata prima del conflitto. Durante il picco della pandemia Covid c’era stata una contrazione della richiesta: gli aerei erano fermi e l’offerta superava la domanda. Finita la stagione del lockdown e delle restrizioni per il Coronavirus la gente ha ripreso a viaggiare. Dunque serviva più carburante. È cresciuta la domanda di carburante e con essa anche il prezzo.

Scoppiata la guerra il mercato dalla Russia, uno dei più grossi produttori di petrolio al mondo, ha subito una contrazione. Le importazioni hanno subito uno stop. Ciò significa che nelle raffineria arriva meno greggi, da cui si ricava il diesel.

Aumenta anche il prezzo del Gpl, ma in maniera meno netta: si da 0,863 a 0,883 euro/litro.

Monta la protesta. Come quella degli autotrasportatori o dei pescatori: il pieno in un mese e mezzo è schizzato da 700 a 1.200 euro.

Cosa fare per risparmiare? I carburanti costano meno alle cosiddette “pompe bianche” o “No Llogo” e cioè quelle senza marchio che non fanno parte delle più note aziende. Per il cittadino comune che si mette al volante si torna a vecchi ma utili consigli.

Occhio al cambio delle marce. Non serve né tirarle, né fare scendere il motore sotto giri. Gli esperti consigliano di non superare i 2.500 giri per i motori a benzina e i 2.000 per quelli diesel prima di cambiare marcia.

Evitare accelerazioni e frenate brusche. Serve una guida lineare, dolce. Niente strappi, insomma.

Poco bagaglio al seguito. Chissà quante cose che non servono teniamo sulle nostre auto. Più l’auto è è pesante e più benzina serve per muoverla.

La pressione delle gomme. Visti i tempi che corrono bisogna controllare come sono messi gli pneumatici. Se sono sgonfi si consuma di più. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT