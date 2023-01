Caro carburante, Agcom chiede gli atti alla Guardia di Finanza

La richiesta dei benzinai: "Invece di alimentare polemiche, il governo convochi il 'tavolo di crisi'"

Il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, ha scritto al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, chiedendo la collaborazione del Corpo al fine di acquisire la documentazione sui controlli effettuati sui prezzi dei carburanti. I gestori però si sentono “parte lesa” negli aumenti dei carburanti, secondo Faib Confesercenti.

“Invece di alimentare polemiche, il governo convochi il ‘tavolo di crisi’ per soluzioni strutturali”, è la richiesta della Federazione dei benzinai in una nota. Gli aumenti, secondo il monitoraggio del ministero dell’Ambiente, sono in linea con il rialzo dovuto alla mancata proroga del taglio delle accise.