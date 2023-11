Caro-voli, al via l’operazione sconti: pubblicato il bando per le compagnie

La Regione Siciliana finanzierà il taglio del prezzo dei biglietti

PALERMO – La Regione Siciliana ha ufficialmente dato il via all’operazione ‘taglio del costo dei biglietti aerei’ pubblicando sul suo portale l’avviso esplorativo rivolto alle compagnie aeree. L’avviso prevede uno sconto da applicare sul prezzo dei biglietti ai cittadini residenti in Sicilia per ridurre così gli svantaggi derivanti dall’insularità. Si potrà arrivare a uno sconto del 50%.

Come funzioneranno gli sconti dei biglietti aerei

Il Piano è stato illustrato a Palazzo d’Orleans dal governatore Renato Schifani e dall’assessore alle Infrastrutture e trasporti Alessandro Aricò. Le categorie prioritarie per le quali la riduzione del biglietto arriverà al 50 per cento sono gli studenti, i disabili con almeno il 67 per cento di invalidità e i residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro. Una platea più ristretto rispetto a quanto era stato annunciato in precedenza, quando erano stati inclusi anche gli over 65 e degli atleti. Il contributo per le categorie prioritarie, i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere accertati dalle compagnie aeree aderenti, dovrà essere richiesto a rimborso al dipartimento regionale delle Infrastrutture entro 30 giorni dalla data del volo.

Le risorse per gli sconti dei biglietti aerei

I fondi per l’attivazione degli sconti dei biglietti aerei arriveranno dalle risorse destinate dallo Stato alla Sicilia per il recupero del gap derivante dall’insularità (12,5 milioni di euro), alle quali si aggiungono anche coperture sul bilancio regionale: cinque milioni arrivano dalla vecchia legge di stabilità, dieci all’anno per i prossimi tre anni dal ddl 2024-2026 che è stato varato recentemente dalla Giunta e che dovrà superare l’esame dell’Ars.

Gli aeroporti con gli ‘sconti’

L’intervento verrà applicato agli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio. Le richieste da parte delle compagnie dovranno arrivare entro 10 giorni. Il bando avrà una prima durata di 13 mesi: dall’1 dicembre 2023 al 31 dicembre del 2024). Le compagnie che aderiranno potranno effettuare la decurtazione della tariffa direttamente al momento del biglietto, in alternativa il rimborso sarà effettuato dalla Regione Siciliana

Le reazioni

Sul piano sconti dei biglietti aerei messo a punto dalla Regione reazioni contrastanti. In casa Partito democratico regna lo scetticismo. I deputati Nello Dipasquale e Tiziano Spada hanno avanzato dei dubbi sull’operazione. Plauso invece dalla sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, che parla di “iniziativa estremamente positiva” che rappresenterà anche “un aiuto concreto ai cittadini siciliani e un’occasione di sviluppo per l’isola”. Positivo, inoltre, il giudizio della Lega, con la capogruppo Marianna Caronia (“un aiuto concreto”). Negativo anche il giudizio del Codacons. Favorevoli all’operazione invece, Unicoop e Unci Sicilia.