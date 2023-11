Codacons: “Lo sconto sui voli è una fregatura, pagano sempre i cittadini”

"È una misura che non risolve il problema"

PALERMO – Il Codacons boccia lo sconto del 50% per i residenti varato sui biglietti aerei dalla Regione Siciliana.

“Si tratta di una misura che non risolve affatto il problema del caro-voli – si legge in una nota diffusa dal Codacons -, ma rischia di spingere le compagnie aeree a lucrare ancora di più aumentando le tariffe sfruttando proprio lo sconto concesso ai viaggiatori siciliani. Inoltre – continua la nota – per la misura vengono usati fondi pubblici. Questo significa che saranno sempre i cittadini a pagare le tariffe stellari dei biglietti aerei, solo in modo diverso: non più attraverso l’acquisto del titolo di viaggio, ma mediante i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione“.

“La misura rischia di determinare una pericolosa discriminazione a danno dei cittadini che vivono fuori dall’Isola: lo sconto sarà infatti valido solo per chi parte dagli scali di Roma e Milano – conclude la nota -, ma non si applicherà alle partenze da tutti gli altri aeroporti della penisola, con evidente pregiudizio per gli utenti“.

“Crediamo che istituzioni e associazioni dei consumatori debbano lavorare insieme per risolvere problematiche annose che attanagliano gli utenti come quella del caro-voli – spiega il presidente regionale, Giovanni Petrone -. Apprezziamo lo sforzo di Schifani e dell’assessore Aricò, ma crediamo che abbattere le tariffe dei voli ricorrendo a fondi pubblici non possa essere la soluzione al problema: le speculazioni sui prezzi dei biglietti vanno bloccate alla fonte, attraverso interventi normativi tesi a calmierare le tariffe e sanzionare pesantemente chi lucra sulle partenze dei siciliani”.