Caro voli, anche Ita Airways adegua il proprio sito: ecco come avere lo sconto

La prima a farlo è stata Aeroitalia, adesso tocca alla compagnia di bandiera

PALERMO – Dopo Aeroitalia adesso è Ita Airways ad adeguare il proprio sito inserendo la possibilità di richiedere lo sconto a chi viaggerà da e per la Sicilia con dei voli da Milano e da Roma. Con lo sconto del 25% che sarà applicato dopo aver scelto le tariffe per residenti in Sicilia.

Lo sconto potrà arriverà al 50 per cento per le cosiddette categorie prioritarie: gli studenti, i disabili con almeno il 67 per cento di invalidità, i residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro. Per queste categorie, però, sarà necessario inoltrare la richiesta tramite la piattaforma “SiciliaPei”, da lì si procederà al rimborso. La richiesta, però, dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla data del volo

Wizz Air

L’unica a dover ancora adeguare il proprio sito è Wizz Air, la terza compagnia che ha aderito all’iniziativa portata avanti dalla Regione Siciliana.

La guida per come ottenere lo sconto