Caro-voli, Aeroitalia parte con lo sconto diretto ai residenti in Sicilia

Attivato l'automatismo sul sito: la guida

PALERMO – La compagnia aerea Aeroitalia ha attivato sul suo sito l’automatismo per il riconoscimento diretto dello sconto del 25% sui biglietti aerei per gli aeroporti di Roma e Milano. L’utente, al momento del biglietto, ha la possibilità di barrare la casella con la frase ‘Siete residenti in Sicilia?’.

I fondi per l’insularità

“Questa iniziativa è parte del nostro impegno costante nel supportare le comunità locali promuovendo la mobilità dei siciliani da e verso la nostra penisola”, spiega la compagnia sulla propria pagina Facebook. Lo sconto è frutto della decisione della Regione Siciliana di impegnare i fondi per l’insularità riconosciutele dallo Stato per calmierare i prezzi dei biglietti aerei a vantaggio dei residenti in Sicilia.

Gli sconti aggiuntivi

Lo sconto arriverà al 50 per cento per le cosiddette categorie prioritarie: gli studenti, i disabili con almeno il 67 per cento di invalidità, i residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro. Il contributo per le categorie prioritarie, i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere accertati dalle compagnie aeree aderenti, dovrà essere richiesto a rimborso al dipartimento regionale delle Infrastrutture entro 30 giorni dalla data del volo.

La guida su come ottenere lo sconto