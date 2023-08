Caro voli, Barbagallo (PD): “Sicilia senza benefici, Schifani perché esulta?”

Il dem precisa: "Lo stop, se mai ci si sarà, interverrà solo su prezzi già di per se alti"

PALERMO – “Non c’è nessuno stop al caro voli per la Sicilia e i siciliani. Questo deve essere chiaro. Anzi, con il provvedimento del Consiglio dei ministri si consolida un metodo che, di fatto, mantiene il costo livellato verso l’alto contribuendo a tenere alto il costo medio dei biglietti. Lo stop, se mai ci si sarà, interverrà solo su prezzi già di per se alti e che superano il 200% della media. E che il primo ad osannare il governo Meloni per questo provvedimento beffa sia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, non ci stupisce. E’ il primo a infischiarsene dei suoi concittadini osannando invece i suoi dante causa romani”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

“Noi riteniamo che bisogna agire – spiega il segretario e capogruppo PD in commissione Trasporti alla Camera – in particolare sul sistema che ha consentito un vero e proprio cartello di compagnie aeree che sui voli da e per la Sicilia fanno il bello e il cattivo tempo senza alcun tipo di timore in assenza di controlli adeguati”.