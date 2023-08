Caro voli, Fdi: “Il governo interverrà, pronte misure”

La nota di Cardillo: "Nel prossimo consiglio dei ministri misure per impedire di gonfiare le tariffe aeree"

CATANIA – L’annuncio di misure per limitare il caro voli è giudicata “positivamente” in una nota dal Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Catania Alberto Cardillo.

Caro voli, la nota integrale di Cardillo

“Molto positiva per la Sicilia la proposta del ministro Adolfo Urso di inserire, tra i provvedimenti del prossimo Consiglio dei Ministri, una misura che imporrà una stretta sugli algoritmi che gonfiano le tariffe aeree e vietando le aste sugli ultimi posti disponibili. Inoltre vi sarà un tetto massimo per le tratte da e per le isole che non potrà più superare il 200 per cento della tariffa media.

Un problema per troppo tempo ignorato o schivato dai governi precedenti, ma che oggi vede l’impegno concreto del governo Meloni per contrastare pratiche commerciali fraudolente e speculatorie. A fronte di una importante ripresa turistica – settore che rappresenta il 13 per cento del Pil nazionale -, non si può stare a guardare, tenuto conto che le tariffe aeree in Italia sono del tutto fuori da ogni logica di mercato, ai danni dei consumatori che spesso si ritrovano senza alternative. Questo i siciliani, a loro spese, lo sanno bene”.