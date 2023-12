Caronia (Lega): “Trovate le risorse per stabilizzare gli ex Pip”

La dichiarazione del capogruppo all'Ars

PALERMO– “Trovate le risorse per garantire la stabilizzazione del personale ex Pip “Emergenza Palermo” con una riscrittura dell’articolo 15 della legge di Stabilità che assegna 30 milioni di euro a copertura delle spese previste nel 2026. Abbiamo corretto gli importi necessari per il passaggio in capo alla Sas”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.