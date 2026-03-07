Palermo, Inzaghi: “Con la Carrarese molto dipenderà da noi”

L'allenatore: "Servirà tanta energia, qualcosa cambieremo"

I rosanero sono in partenza in vista del prossimo impegno esterno contro la Carrarese per il match in programma domenica 8 marzo alle 17:15. L’allenatore del Palermo Pippo Inzaghi, intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero, ha presentato la gara alla vigilia dell’incontro.

“Ci ripetiamo ogni tre giorni, è anche difficile dire sempre le stesse cose. È una partita importante, difficile come tutte in Serie B. Abbiamo la convinzione che le gare dipendano da come le affrontiamo noi. Siamo ripartiti subito con una grande partita, cerchiamo di tornare a fare quello che abbiamo abituato a fare nelle ultime quindici partite”.

“Rispetto alla gara d’andata sarà completamente diversa – prosegue il mister -. La Carrarese in casa è un’altra squadra e lo sappiamo, ha un’identità. Calabro è un allenatore molto bravo. La Carrarese tutti gli anni stupisce, sarà una gara complicata ma molto dipenderà da noi. Turnover? È un campo dove ci vuole tanta energia, dovrà cercare di capire chi ha recuperato. Ho una rosa che mi permette di fare qualsiasi scelta, qualcosa cambieremo. Sono sicuro faremo una grande partita”.

Il Palermo farà tre delle prossime quattro gare in trasferta: “L’approccio mentale sarà il solito. Le partite vanno aggredite e comandate. L’altra sera dopo due minuti avevo capito che avremmo vinto, a prescindere da quella che è stata la gara. Dobbiamo partire forte. Finalmente avremo i nostri tifosi al seguito, per noi sarà molto importante. Siamo contenti, non esiste il Palermo senza la sua gente e speriamo di regalargli una grande partita”, ha concluso Inzaghi.