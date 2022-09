“Carta comune contro la mafia”, risposta all’appello

Il candidato alle Regionali Salvatore Fiore ha invitato le associazioni a confrontarsi.

Catania – L’appello lanciato ieri su LiveSicilia dal Presidente di Libera Impresa Rosario Cunsolo ai candidati siciliani per le prossime Regionali e Politiche con una storia nell’antiracket di sottoscrivere una “carta comune contro la mafia” ha ricevuto un primo feedback.

Salvatore Fiore, imprenditore che ha denunciato l’usura e in campo con il movimento di Cateno De Luca, ha invitato i rappresentanti di tutte le associazioni catanesi iscritte all’albo prefettizio ad avviare una “riunione tematica per raccogliere le istanze e le proposte di ognuno”, si legge in una mail.

“Ci possiamo incontrare nell’aula consiliare del comune di Belpasso giorno 15 settembre 2022 ore 18:30”. Ora ci sarà da vedere se l’invito sarà raccolto.