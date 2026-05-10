Magnier vince la 3^ tappa al Giro, Silva resta in rosa

SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – Paul Magnier beffa Jonathan Milan nella terza tappa del Giro d’Italia 2026, la Plovdiv-Sofia di 175 km. Il francese, nella volata di gruppo, ha superato al fotofinish l’azzurro della Lidl-Trek, terzo Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). La maglia rosa rimane invece sulle spalle dell’uruguaiano Guillermo Silva. La corsa è stata caratterizzata, per il terzo giorno consecutivo, dalla fuga iniziale portata avanti dal solito Diego Pablo Sevilla e da Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta), seguiti a ruota da Manuel Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber). I tre hanno mantenuto un vantaggio di circa tre minuti, col gruppo principale che ha monitorato a distanza i battistrada. Il ricongiungimento è stato difficoltoso ed è avvenuto soltanto a 400 metri dal traguardo, quando le squadre dei velocisti hanno iniziato ad aumentare il ritmo per lanciare la volata: nello sprint di gruppo il francese ha bissato il successo ottenuto nella prima frazione. Si chiude dunque la tre giorni in Bulgaria, domani il primo giorno di riposo per permettere alla carovana di trasferirsi in Italia, martedì si torna in strada per la quarta tappa, la Catanzaro – Cosenza di 138 km.

– foto Ipa Agency –

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