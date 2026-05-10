 Cina, la cantieristica navale registra una solida crescita nel primo trimestre
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Cina, la cantieristica navale registra una solida crescita nel primo trimestre

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore della cantieristica navale cinese ha registrato una forte crescita nei suoi tre principali indicatori nel primo trimestre del 2026, mantenendo una quota di primo piano nel mercato globale, secondo i dati diffusi ieri dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione.

Da gennaio a marzo, la produzione cantieristica del Paese ha raggiunto 15,68 milioni di tonnellate di portata lorda (DWT), in aumento del 46% su base annua e pari al 57,3% del totale globale, come mostrano i dati.

I nuovi ordini hanno totalizzato 59,53 milioni di DWT nel periodo, con un balzo del 195,2% rispetto a un anno prima e pari all’84,9% della quota di mercato globale.

A fine marzo, il portafoglio ordini del settore si attestava a 322,3 milioni di DWT, in crescita del 43,6% su base annua. Questo volume rappresentava il 69,8% del totale globale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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