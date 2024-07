“Meglio delinquente che agente”: il video in carcere del giovane detenuto

Lo ha postato su TikTok

PALERMO – “Mi dan del delinquente sempre meglio che agente…”. Sulle note della canzone “Agente” di Baby Gang & Higashi feat Emis Killa e Jake La Furia si vede un giovane ballare con tanto di dito medio in favore di telecamera. Un gesto volgare e di sfida.

Fin qui nulla di strano. All’apparenza sembra uno dei tanti video postati su TikTok. Non ci vuole molto a capire che non è stato registrato in un posto qualsiasi ma nel carcere Malaspina di Palermo.

L’autore è un detenuto che ha usato un cellulare messo a disposizione dal penitenziario per i minorenni.

Non tutte le famiglie hanno la possibilità di spostarsi in trasferta e allora viene fornito un telefonino per i colloqui a distanza. Il giovane detenuto ne ha evidentemente fatto un uso distorto.

Ha registrato il video e lo ha postato. Qualcun altro lo ha condiviso. Al centro dello schermo si legge una scritta che rimanda a un altro carcere minorile, il Beccaria di Milano.

“È un fatto grave soprattutto per il messaggio che passa all’esterno – spiega il procuratore per i minorenni Claudia Caramanna –, il giovane è stato individuato. Innanzitutto interverremo per bloccare la diffusione del video, poi per capire cosa non ha funzionato nell’utilizzo del cellulare”.