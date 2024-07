Albero crolla su un edificio: un morto e un ferito VIDEO

I vigili del fuoco in azione per rimuovere tutti i rami e il tronco

USA – Un albero crolla su un edificio. Una tragica fatalità ha scosso la città di Charlotte, in Carolina del nord, negli Stati Uniti d’America. Durante le prime ore del mattino, un albero di grandi dimensioni è caduto su una palazzine residenziale di tre piani, causando la morte di una persona e il ferimento di un’altra.

Albero crolla: l’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Charlotte sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, situato in un quartiere residenziale della città. Dopo aver lavorato incessantemente per liberare l’area dai rami e dal tronco dell’albero, i soccorritori hanno purtroppo recuperato il corpo di una vittima.

Un’altra persona, ferita ma ancora in vita, è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le condizioni del ferito non sono state ancora rese note.

Le drammatiche immagini aeree, girate dalle squadre di soccorso durante le operazioni, mostrano l’edificio gravemente danneggiato e quasi completamente coperto dal fogliame dell’albero caduto. Le riprese evidenziano la portata della distruzione causata dal crollo improvviso, che ha colpito duramente gli abitanti della palazzina e l’intera comunità circostante.

