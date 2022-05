Cascio va avanti: “Lavoro per definire il programma”

Mentre la coalizione cerca l'accordo il candidato di Forza Italia e Lega non si ferma

PALERMO – Mentre c’è attesa per la riunione del centrodestra, stasera, convocata per tentare di trovare l’unità sul candidato sindaco di Palermo, e incontri si susseguono nelle stanze della politica, il candidato di Forza Italia e Prima l’Italia, Francesco Cascio, continua “il lavoro per definire il programma da sottoporre ai cittadini” come scrive lui stesso su Fb. “Stiamo anche ultimando il nostro comitato – dice – Ci vediamo presto in via Castriota n.4”.

