Case popolari, da Ciaculli al centro storico: i cantieri del Comune

Investiti sette milioni di euro, nuovi fondi nel 2025

PALERMO – Alcuni cantieri sono già in corso, altri apriranno presto i battenti, sparsi dal centro storico alle periferie. Il comune di Palermo torna, dopo anni, a occuparsi delle sue case popolari: centinaia di alloggi, presenti a macchia di leopardo sul territorio, che hanno bisogno di manutenzione.

Gli interventi

I milioni di euro disponibile a oggi sono sette, a cui se ne aggiungeranno altri quest’anno: l’accordo quadro da sei milioni prevede una serie di contratti attuativi, oltre ad alcuni interventi a latere. Il primo ha previsto 40 cantieri, di cui la metà terminati, a Ciaculli, in via Fileti e in via Vincenzo Ragusa per oltre 600 mila euro.

Un milione è stato utilizzato per altri 20 interventi, di cui sei completati, che comprendono anche il pronto intervento in via Decollati, il bene confiscato alla mafia e assegnato, dopo varie rinunce, a una famiglia in attesa di alloggio.

Pronto a partire il terzo contratto che prevede la riqualificazione di via Collodi, via Guido Di Stefano, piazzetta della Pace e via Andrea Carreca per 2,5 milioni. Altri due milioni serviranno per 55 cantieri, di cui 20 in centro storico, in fase di progettazione; su via Erice, dove gli edifici sono stati colpiti dall’incendio del 2023, gli interventi sono in fase di ultimazione e altri sono previsti su 19 siti tra Erp e beni confiscati.

Un altro milione servirà per l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Centorbe e manutenzioni straordinarie in una sessantina di immobili su segnalazione degli assegnatari o proprietari.

Lagalla e Orlando: “Una priorità”

“La manutenzione della edilizia residenziale pubblica è una priorità per questa amministrazione – dicono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Totò Orlando – dimostrata dal fatto che sin dall’insediamento abbiamo costituito un apposito ufficio. Grazie al consiglio comunale abbiamo stanziato i fondi e attivato gli interventi che, oltre a valorizzare il patrimonio, ristabiliscono dopo più di un decennio di disattenzione condizioni di vivibilità e decoro per famiglie che vi abitano”.