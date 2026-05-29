“Con il centrodestra di oggi, potremmo dire che Berlusconi era un moderato”

Casini a Palermo per presentare il suo libro con Mulè, Faraone e Provenzano

PALERMO – “Guardando al centrodestra di oggi, potremmo dire che Berlusconi era un moderato”. Lo ha detto Pierferdinando Casini a Palermo durante la presentazione del suo libro “Al centro dell’Aula – Dalla prima Repubblica ad oggi”, ospitata a Palazzo Bonocore.

All’incontro hanno partecipato il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il senatore di Italia Viva Davide Faraone e il deputato del Pd Giuseppe Provenzano. In sala anche gli ex ministri Calogero Mannino e Gianpiero D’Alia.

Nel corso del dibattito Casini ha parlato anche del ruolo dell’Europa e del clima politico attuale. “L’Europa rischia di essere irrilevante se non rimane unita, dobbiamo prendere in mano il nostro destino se non vogliamo i nostri figli sudditi”, ha affermato, aggiungendo: “Vorrei che oggi in politica si ricominciasse a dialogare”.

“Oggi si è smarrita la pedagogia della politica, sia a destra che a sinistra. Il tema delle spese militari – ha aggiunto – va spiegato alla gente, la sicurezza è parte integrante di una nostra autonomia che siamo chiamati a salvaguardare. Non possiamo chiedere alla gente se preferisce le spese per la difesa o quelle per la sanità, la risposta è ovvia. E sulla sicurezza non possiamo eccitare la gente contro gli extracomunitari, senza tenere presente che la realtà ci impone la loro integrazione. Senza questo ruolo pedagogico della politica, anche sulle cose impopolari, finiremo in un burrone”.

Sul fronte politico è intervenuto anche Davide Faraone, secondo cui “quando nel centrosinistra manca un centro solido, gli italiani votano a destra”. Il senatore di Italia Viva ha sottolineato la necessità di “costruire un centrosinistra competitivo” e di creare “un soggetto politico che riequilibri le tendenze estreme”.

Faraone ha poi criticato la possibile nuova legge elettorale. “Spingerà il centrodestra a imbarcare Vannacci pur di vincere le elezioni – ha detto – e, non prevedendo le preferenze, allontanerà ancora di più i cittadini”.