L’appartenenza e la verità

Oggi il presidente dell'Ars è in aula. Cosa chiediamo

L’appartenenza (non nel senso di Gaber) è il caposaldo di una immaginaria e deteriore costituzione siciliana. Articolo uno in forma di domanda: “Tu a cu appartieni?”.

Chiunque cammini sotto il nostro sole lo sa: l’appartenenza è, spesso, il viatico di ogni avventura umana e politica. Può tradursi in rapporti di fruttuosa conoscenza o di vassallaggio.

Nella sua fase patologica estrema, l’appartenenza diventa cosca, sotterfugio, cespuglio di malaffare, trappola per le migliori intenzioni. Da solo sei considerato un nessuno ambulante, non avrai mai ragione, anche se hai ragione, non vedrai riconosciuti i tuoi meriti, pur avendo meriti. Ma subito sarai elevato dal sottoscala delle mediocrità agli altari del successo, purché tu appartenga a qualcuno.

In questo meccanismo va individuato un retaggio gemello della deriva. Certa brutta appartenenza siciliana, quando si manifesta, persegue posti non dovuti, bloccando le ricchezze di ogni singolarità. Anzi, l’individuo talentuoso e solitario rappresenta un pericolo per il sistema. Poi c’è una appartenenza buona e un po’ più rara: la capacità di mettersi insieme, di creare un gruppo con saldi presupposti ideali, per un fine utile alla collettività.

Oggi il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, riferisce all’Ars sull’inchiesta di corruzione in cui è coinvolto. Il confine del ‘penalmente rilevante’ è stato oltrepassato o non? Lo stabiliranno i magistrati.

Il chiarimento richiesto all’uomo di Palazzo dei Normanni riguarda soprattutto l’aspetto morale, politico e sociale, in una storia caratterizzata da particolari inquietanti, dalla presenza di una rete intrecciata di relazioni, caste e privilegi, secondo le cronache fin qui disponibili.

Abbiamo il diritto a molte risposte puntuali, nitide, senza chiaroscuri. L’unico antidoto alla deriva è sempre la verità.

