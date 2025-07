Caso Galvagno, Bonelli: “In Sicilia grande questione morale”

"Ma Meloni silente"

PALERMO – “In Sicilia c’è una grande questione morale. Tra Consiglio e Giunta sono 13 gli indagati. Gli ultimi sono il presidente dell’Assemblea regionale e l’assessora al Turismo, entrambi di FdI, che, nonostante le gravi accuse, non hanno ritenuto di lasciare le loro cariche. La presidente del Consiglio, Meloni, nonché leader di FdI, di fronte a questo scandalo che coinvolge, è zitta, come se quello che sta accadendo non la riguardasse”. Lo ha detto il leader di Europa verde Angelo Bonelli a Palermo, al congresso regionale dei Verdi.

“Elezioni anticipate in Sicilia”

Tra i presenti anche l’eurodeputato del gruppo Green al Parlamento europeo, eletto in Avs, Leoluca Orlando, e il consigliere comunale Fabio Giambrone. “Di fronte a questa grande questione morale, il presidente della Regione, Schifani, dovrebbe trarne le conseguenze per salvaguardare la dignità delle istituzioni, portando la Regione alle elezioni anticipate”, ha aggiunto Bonelli.