L'azienda lo rende noto attraverso un comunicato

La Rai sospende la messa in onda delle repliche estive di “Report” in attesa degli sviluppi sull’inchiesta che coinvolge il conduttore Sigfrido Ranucci. L’azienda ha spiegato che si tratta di una misura cautelativa finalizzata a tutelare il valore editoriale della trasmissione. La nuova stagione del programma resta confermata e tornerà regolarmente in onda in autunno.

Rai sospende “Report”, la motivazione

L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale diffusa dall’azienda. “In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci – si legge – la Direzione Approfondimento della Rai ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico”. La Rai ha inoltre precisato che “resta fermo l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre”.

L’inchiesta sull’attentato a Ranucci

La decisione arriva mentre proseguono le indagini sull’attentato ai danni del giornalista. Nell’ambito dell’inchiesta, gli investigatori hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di Gomes Clesio Tavares, ritenuto il factotum di Valter Lavitola, indicato dagli inquirenti come presunto mandante dell’attentato. Secondo l’ipotesi investigativa, Tavares avrebbe svolto il ruolo di intermediario con i quattro componenti della banda (arrestati nei giorni scorsi, ndr) che avrebbero collocato l’ordigno esplosivo all’esterno dell’abitazione del conduttore di “Report”.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA