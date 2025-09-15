Castel Di Judica, recuperato l’edificio scolastico di Cinquegrana

Istituto Leonardo Da Vinci

CASTEL DI JUDICA (CATANIA) – Consegnato e inaugurato, dopo l’approvazione del progetto per il recupero dell’edificio scolastico di Cinquegrana, l’asilo nido o scuola d’infanzia, facente parte dell’ I.C. Leonardo Da Vinci a Castel Di Judica, per un importo di circa 370 mila euro, finanziato grazie al piano nazionale di ripresa e resilienza missione 4 istruzione e ricerca.

“Noi oggi restituiamo una struttura funzionante e funzionale alla scuola” – dichiara il primo cittadino Ruggero Strano – “dopo l’intervento di ristrutturazione che ha visto un rudere diventare una realtà per tutti i nostri bimbi, lanciando un messaggio che sebbene il nostro comprensorio sia frazionato, l’importante unione di tutto il circondario, fa sì che Castel Di Judica diventi giorno dopo giorno una cittadina a misura di uomo e bambini. Il prossimo step, sempre a Cinquegrana di Castel Di Judica l’inaugurazione della piazza Falcone Borsellino vanto dell’amministrazione comunale che mi onoro di presiedere”, conclude il sindaco Ruggero Strano.

Presenti quest’oggi autorità civili, militari e religiose, la preside Annarita Bonaccorso, la giunta comunale e numerose mamme di scolari pronti a iniziare il loro percorso formativo, nella nuova ed efficiente scuola.