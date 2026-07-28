Castelbuono, anziano cade in un dirupo: salvato dai carabinieri

Trovato dai militari della stazione di Cefalù

PALERMO – Un uomo di 80 anni si era smarrito durante una passeggiata tra i monti di Castelbuono, finendo in fondo a un dirupo e riportando una frattura lombare. A salvarlo sono stati i carabinieri della stazione di Cefalù che sono riusciti a localizzarlo e ad assicurargli i primi soccorsi, consentendo il successivo recupero da parte del Soccorso alpino e speleologico siciliano.

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L’anziano, residente in provincia di Catania e affetto dal morbo di Alzheimer, nel corso della notte ha contattato il numero di emergenza 112 riferendo di essersi smarrito e di non riuscire a tornare alla propria autovettura.

Si trovava a Castelbuono per assistere alla centesima edizione del giro podistico internazionale. Ex atleta e vincitore, in passato, di tre edizioni della storica competizione, era stato invitato dagli organizzatori a partecipare. I militari hanno attivato le procedure di localizzazione del telefono cellulare, individuando l’area in cui poteva trovarsi e inviando sul posto una pattuglia.