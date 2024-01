Castelli (ScN): “Il ponte dopo le autostrade, ma Cateno guidi la Sicilia”

Le parole della presidente di Sud chiama Nord

ROMA – “Cateno è un buon amministratore, merita di essere il prossimo presidente della Regione, M5s e Pd non possono immaginare di andare da soli e vincere contro questo centrodestra”. Lo afferma Laura Castelli, neo presidente di Sud chiama Nord in un’intervista a Repubblica parlando proprio del leader del Movimento, Cateno de Luca.

La rottura col Movimento 5 Stelle

Parlando della rottura con il Movimento Cinque Stelle, Castelli spiega: “Non ne condividevo più la linea-. Dopo tre governi in cui il Paese è passato da momenti difficili, come la pandemia e la guerra, ho avuto una maturazione nell’amministrare che mi ha portato a ritenere impossibile sostenere progetti irrealizzabili”. Quanto alle elezioni europee, l’ex viceministro dice di “essere a disposizione del progetto ma ancora non stiamo ragionando in termini di candidature”.

Ponte sullo Stretto

Infine, a proposito del Ponte sullo Stretto, di cui De Luca è sostenitore, Castelli aggiunge: “È un’opera da fare a seguito di altre ancora mancanti, come autostrade, alta velocità e ferrovie. Ma il Ponte di Salvini è privo di programmazione e ancora si cercano risorse”.

