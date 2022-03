Castello di Calatabiano, Musumeci: “È vincolato, Regione ha prelazione”

È previsto un incontro tra il governatore e il vescovo Raspanti.

CATANIA – “Il castello di Calatabiano è un immobile vincolato e sottoposto quindi alla tutela della Regione, attraverso la sua soprintendenza per i Beni culturali di Catania. In caso di vendita, il governo regionale può esercitare il diritto di prelazione”. Lo afferma il governatore Nello Musumeci, sulla volontà della Curia vescovile di Acireale di mettere in vendita il castello, di cui è proprietaria, nel Catanese.

“Un bene di tanto valore storico e monumentale – aggiunge Musumeci – non può non continuare ad avere una compatibile destinazione turistico-culturale. Sto seguendo da vicino la vicenda e intanto presto mi confronterò con il vescovo Raspanti”.

La Diocesi di Acireale, dopo avere ribadito “che l’amministrazione del Comune nel quale è ubicato l’immobile è stata informata in modo informale negli anni scorsi e sollecitata rispetto alle già note difficoltà per la gestione dello stesso”, conferma che “a breve il vescovo incontrerà il presidente della Regione Siciliana Musumeci, che si ringrazia per la disponibilità, al fine di trovare la migliore soluzione al problema”.