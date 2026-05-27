Castelvetrano, inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale

Caruso: “Struttura più efficiente e percorso dedicato alle vittime di violenza”

CASTELVETRANO (TRAPANI) – È stato inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, e del commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti.

“Giornata importante di grande attenzione per il territorio di Trapani e per i cittadini – ha detto Caruso –. Le nuove strutture danno una risposta ottimale di efficienza”. L’assessore ha sottolineato anche “il grande atto di civiltà” rappresentato dal percorso dedicato alle vittime di violenza.

Gli interventi hanno consentito la realizzazione di una nuova camera calda per le ambulanze, di una sala rossa per i pazienti più gravi, di una nuova area triage e di un percorso separato per le vittime di violenza. I lavori hanno inoltre riguardato il rifacimento del tetto, la revisione del prospetto esterno e la manutenzione della facciata.

Nel 2025 il pronto soccorso ha registrato 17.180 accessi, con prevalenza di codici verdi e azzurri. Da gennaio ad aprile 2026 gli utenti transitati dalla struttura sono stati invece 5.382.