Castelvetrano, operata di tumore dona 6000 euro al reparto di Oncologia

La somma è il ricavato di 4 concerti che Francesca Impallari ha tenuto nel 2021

CASTELVETRANO (TP)- La musica, i concerti e il ricavato donato al reparto di Oncologia dell’ospedale di Castelvetrano dove è stata curata. A donare la cifra di 6.000 euro è stata Francesca Impallari, 50 anni, di Castelvetrano, operata di tumore al seno, che proprio al reparto guidato dal medico Liborio Di Cristina è stata sottoposta a chemioterapia.

Oggi pomeriggio è stata donata la somma che verrà utilizzata non soltanto per l’acquisto di attrezzatura per il reparto ma anche per aiutare i familiari dei pazienti affetti da tumore che frequentano il reparto ospedaliero.

La somma donata è il ricavato di 4 concerti che Francesca Impallari, appassionata di musica, ha tenuto dal 2021 (anno in cui ha scoperto di avere il tumore) a oggi a Selinunte, Triscina, Partanna e Castelvetrano.

“Solo chi ha vissuto in questi reparti capisce il bisogno – ha detto Francesca Impallari – dentro questo reparto si tocca la sofferenza ma si vive anche di speranza; il malato oncologico vive col punto interrogativo”.