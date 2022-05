Castelvetrano, resta chiuso in un Internet point: liberato dai carabinieri

Il titolare mentre il cliente si trovava in bagno ha chiuso l'attività

CASTELVETRANO – Un uomo è rimasto chiuso in un internet point ieri a Castelvetrano. Il titolare dell’esercizio commerciale mentre il cliente si trovava in bagno ha chiuso l’attività lasciando l’avventore dentro il locale e andando in pausa pranzo. Una volta uscito dal bagno l’uomo si è trovato chiuso nel locale e ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti e lo hanno liberato.