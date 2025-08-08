 Sequestrati 1.500 capi di griffe contraffatte a Castelvetrano
Castelvetrano, sequestrati 1.500 capi di griffe contraffatte

L'operazione della guardia di finanza
PROVINCIA DI TRAPANI
di
CASTELVETRANO – Militari della guardia di finanza della compagnia di Castelvetrano hanno sequestrato oltre 1.500 capi di abbigliamento riproduzioni illegali di noti brand come Nike, Louis Vuitton, Fendi, Chanel, Alexander Mcqueen, Stone Island, Guess, Armani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e altri ancora.  

La merce, secondo stime degli investigatori, se immessa in commercio, avrebbe reso ai due rivenditori un ingente profitto di oltre 50.000 euro. I capi erano su due auto i cui guidatori sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

