Al via i casting per “Ketticè”, si cercano ragazzi palermitani per il film con Monica Bellucci

I requisiti e come candidarsi

Al via i casting online per il film “Ketticè”, opera seconda del regista Giovanni Tortorici, originario di Palermo. La pellicola è prodotta da Frenesy Film Company di Luca Guadagnino. Talè Casting seleziona ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 25 anni residenti nel capoluogo siciliano.

Per candidarsi occorre inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica castingktc@gmail.com. I partecipanti dovranno indicare il proprio nome e cognome, la residenza e un numero di telefono. In caso di minorenni, va inserito il recapito telefonico di un genitore. In allegato, vanno trasmesse due foto, una in primo piano e l’altra a figura intera.

Casting “Ketticè”, il film ambientato nella Palermo degli anni Duemila

“Ketticè” è una storia corale che ruota attorno ad un gruppo di ragazzi e ragazze sedicenni nella Palermo degli anni Duemila. La lavorazione del film inizierà il prossimo agosto. La produzione è impegnata a costruire un cast miscelato, accostando nomi di rilievo a giovani interpreti emergenti, in grado di infondere al film freschezza e autenticità.

Tra gli interpreti figura Monica Bellucci, la cui presenza conferisce al film un tocco di caratura internazionale. Lo scorso giugno, l’attrice umbra è stata ospite della 71esima edizione del Taormina Film Festival. L’icona del cinema italiano scortata dal compagno, il regista Tim Burton, ha ricevuto il prestigioso Taormina Special International Award a 25 anni dal suo ruolo iconico in “Malèna”, pellicola in cui fu diretta da Giuseppe Tornatore.

Chi è Giovanni Tortorici

Classe 1996, il regista palermitano Giovanni Tortorici è una figura emergente del cinema italiano. Dopo gli studi di Lettere e un percorso alla Scuola Holden di Torino, ha lavorato come assistente alla regia nella miniserie italo-statunitense “We Are Who We Are” e curato le riprese del backstage del film “Bones and All” di Luca Guadagnino.

Nel 2024 Giovanni Tortorici ha esordito alla regia. Il suo primo lungometraggio, “Diciannove” è stato selezionato nella sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia e presentato anche al Toronto e al London Film Festival.

Il successo di “Diciannove” ha consolidato la sua reputazione, tanto che oggi torna dietro la macchina da presa per il nuovo film “Ketticè”. Giovanni Tortorici si conferma un autore attento all’introspezione psicologica, alle dinamiche generazionali e all’identità territoriale in grado di costruire un dialogo tra radici culturali e linguaggio contemporaneo.