Catania 2023, l’ex deputato Cappellani: “Bianco è valore aggiunto”

L'ex parlamentare nazionale del Partito democratico sostiene il candidato Enzo Bianco, con una nota in cui sottolinea l'importanza della "moderazione".

CATANIA – “Senza la figura moderata, esperta e affidabile di Bianco, lo sbilanciamento del centrosinistra a sinistra diventa eccessivo: diventa un sinistra-centro, in una città che non è nettamente di destra come qualcuno da anni vuol far credere ma certamente è stata sempre moderata e di centro”. Lo afferma in una nota in merito alla candidatura dei Progressisti di Maurizio Caserta a sindaco di Catania nelle elezioni amministrative del prossimo maggio l’ex parlamentare nazionale del Pd Santi Cappellani.

“Non posso che discostarmi da una strategia a perdere che non fa contento nessuno – aggiunge Cappellani – tranne chi prova a giocare a tanto peggio tanto meglio sulla pelle di Catania e dei catanesi”. “Con le scelte dei giorni scorsi – prosegue Cappellani – i dirigenti del Pd catanese hanno preferito perdere un importante valore aggiunto e affidarsi ad una ‘squadra’ composta anche da tre candidati sindaci degli anni passati (Caserta e Iannitti nel 2013) che non solo non hanno portato alcun valore aggiunto ma non hanno eletto neanche un consigliere comunale. Oltre ad un’analisi prettamente numerica c’è da valutare l’impatto politico“.

“Il centrosinistra a Catania – rileva Cappellani – ha vinto solo quando ha offerto di sé un profilo aperto e inclusivo alle forze riformiste e moderate. Quando ha rinunciato a un profilo estremista, chiuso, settario. È un dato di fatto. Enzo Bianco, interprete di questo profilo aperto alla società civile, è sempre stato quel valore aggiunto alla coalizione ‘progressista’ che ha consentito di attingere voti tra i centristi e nel mondo moderato. Un consenso assolutamente trasversale dovuto alla reputazione, ai fatti, alla buona amministrazione. I numeri parlano chiaro”.