Catania, giro di vite contro l’abbandono di rifiuti: 62 multe in un giorno

I controlli da parte di agenti in borghese

CATANIA – La Polizia Locale di Catania ha intensificato i controlli contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, portando a sessantadue sanzioni in diverse aree della città. L’attività, condotta da personale in abiti civili e con mezzi non contrassegnati, ha permesso di elevare multe di 333 euro ciascuna per violazioni dell’ordinanza sindacale del 2023.

Le zone interessate

Le vie dove sono state riscontrate le infrazioni includono viale Mario Rapisardi, via Generale Cascino, via Isidoro Florio Isaia, piazza dell’Indirizzo, via Ballo, via Ercole Patti, via Armando Diaz, via Santa Maria Castaldi e via Evangelista Torricelli.

L’Amministrazione comunale ha annunciato che le attività di monitoraggio proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio cittadino. L’obiettivo è rafforzare la cultura del rispetto ambientale e prevenire comportamenti che danneggiano il decoro urbano. Viene inoltre rinnovato l’invito alla collaborazione dei cittadini, sottolineando che il corretto smaltimento dei rifiuti è un dovere civico imprescindibile per tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la vivibilità della città.