Catania, addio a mister Turi Distefano

Tra i decani degli allenatori catanesi. Si è spento a 84 anni

CATANIA – Se n’è andato in punta di piedi. Senza alcun preavviso. Lui che pareva immortale nell’animo e nel modo di stare al mondo. Mister Turi Distefano non c’è più. Conosciuto e amato dalla Catania del calcio e dello sport. Una figura centrale nel panorama a tinte rosso e azzurre.

È un sorriso che si spegne all’improvviso. Che chiude un capitolo fatto di competenza e tanta passione per un mondo del pallone che lo ha visto visionario e profetico in tante circostanze.

È stato la storia del Mascalucia. Opinionista ma, soprattutto, allenatore. In tempi recenti anche a supporto dell’iniziativa di beneficenza legata ad “Un Goal per la solidarietà”.

Turi Distefano se ne va ad 84 anni. Se ne va, senza retorica alcuna, un pezzo di storia sportiva di Catania. Ciao Mister.