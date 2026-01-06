 Catania, addio a mister Turi Distefano
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, addio a mister Turi Distefano

Tra i decani degli allenatori catanesi. Si è spento a 84 anni
1 min di lettura

CATANIA – Se n’è andato in punta di piedi. Senza alcun preavviso. Lui che pareva immortale nell’animo e nel modo di stare al mondo. Mister Turi Distefano non c’è più. Conosciuto e amato dalla Catania del calcio e dello sport. Una figura centrale nel panorama a tinte rosso e azzurre.

È un sorriso che si spegne all’improvviso. Che chiude un capitolo fatto di competenza e tanta passione per un mondo del pallone che lo ha visto visionario e profetico in tante circostanze.
È stato la storia del Mascalucia. Opinionista ma, soprattutto, allenatore. In tempi recenti anche a supporto dell’iniziativa di beneficenza legata ad “Un Goal per la solidarietà”.

Turi Distefano se ne va ad 84 anni. Se ne va, senza retorica alcuna, un pezzo di storia sportiva di Catania. Ciao Mister.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI