Catania, addio all’ex deputato regionale Beppe Spampinato

Scomparso a nemmeno 62 anni

CATANIA – Una brutta malattia se l’è portato via a nemmeno 62 anni. Addio a Beppe Spampinato, già capo di gabinetto nel corso della sindacatura Bianco e anche deputato regionale.

Avvocato esperto di Diritto, è stato componente del Cda dell’Anas, consulente della commissione Affari costituzionali del Senato e legale esterno di Partecipate regionali, aziende ospedaliere e altre imprese private. È stato assessore regionale al Lavoro della Giunta Lombardo, deputato all’Ars eletto con La Margherita, vicepresidente provinciale del Coni.

Il cordoglio

“La morte di Beppe Spampinato – ha dichiarato Marco Forzese – ci lascia attoniti e sbigottiti, nella consapevolezza di ritrovarci sicuramente più poveri a seguito della scomparsa di quello che potevamo considerare un vero amico. A Beppe mi legano ricordi indelebili, sia sul fronte istituzionale, in particolare all’Assemblea regionale siciliana, che su quello privato. Custodirò sempre gli esempi di lungimiranza e affettuosità che ci lascia in eredità e, anche a nome della comunità catanese di “Noi Moderati”, rivolgo le più sentite condoglianze alla moglie Valentina e alla figlia Sveva, già duramente provate qualche anno fa dalla prematura scomparsa della sorella di Beppe”.

“Grande dolore per l’improvvisa scomparsa di Beppe Spampinato. E’ stato assessore nella Giunta regionale da me presieduta, ma soprattutto mio grande amico. Ricordo la sua mitezza, onestà, competenza, il suo buonsenso, la capacità di trovare ragionando e confrontandosi le migliori soluzioni per i problemi più difficili. Io e i miei cari siamo vicini alla moglie Valentina e alla figlia Sveva”. Lo dichiara l’ex Presidente della Regione Raffaele Lombardo.

“Una notizia che ci lascia tutti sbigottiti e addolorati. Esprimo a nome mio e di tutto il partito siciliano le condoglianze alla famiglia di Beppe Spampinato, per la sua scomparsa prematura che ci colpisce oltremodo”. Così il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, sulla morte di Beppe Spampinato, 61 anni, avvocato, ex deputato e, tra le altre cose, assessore regionale, scomparso dopo una brutta malattia.

“Solare, cordiale e preparato è questo il ricordo che conservo dell’amico Beppe Spampinato prematuramente scomparso questa mattina, una figura che ha saputo conciliare politica e azione sociale, che ha amato la nostra terra e in modo particolare il comprensorio catanese con impegno e dedizione, ai familiari rivolgo a nome dell’Udc e mio personale vivissime condoglianze”. Così il Coordinatore Regionale dell’Udc Sicilia, Decio Terrana.