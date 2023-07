Caos a Catania, l’elenco dei voli spostati a Palermo

Il "Falcone e Borsellino" di Punta Raisi costretto agli straordinari

PALERMO – Cinquanta voli riprotetti da Catania su Palermo. Il caos per l’incendio all’aeroporto Vincenzo Bellini, a cascata, sta costringendo gli altri scali siciliani agli straordinari. Qui sotto l’elenco dei voli, fra arrivi e partenze, gestiti al “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi da Gesap (si può zoomare sull’immagine o cliccarvi sopra per aprirla). La quasi totalità, 46 su 50, sono voli internazionali. Erano tutti in calendario a Catania. La riapertura dell’aeroporto Bellini, prevista per ieri, slitta di altri cinque giorni. Voli operativi col contagocce fino al 24 luglio.

Aeroporto di Catania, i voli spostati a Palermo: l’elenco