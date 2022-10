Catania, aggredito controllore del bus

Un immigrato irregolare gli si è scagliato contro dopo essere stato sorpreso senza biglietto.

IN VIA ETNEA

1' DI LETTURA

CATANIA. Aggredito per averlo sorpreso senza biglietto sull’autobus dell’Amts. E’ accaduto nella mattina di ieri. A intervenire in Via Etnea, all’altezza di Piazza Stesicoro, sono stati gli agenti di polizia che hanno bloccato, non senza difficoltà a causa della strenua resistenza opposta, un cittadino di nazionalità nigeriana. Il controllore vittima della colluttazione è stato costretto alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale San Marco.

Il cittadino nigeriano è stato condotto in Questura in stato di arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ed interruzione di pubblico servizio. Dei fatti è stato informato il pm di turno, che ha dato il via libera al nulla osta per l’espulsione del nigeriano, dal momento che la sua posizione sul territorio nazionale risultava irregolare.