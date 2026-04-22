 Catania, aggressione con calci e pugni: due arresti
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Catania, aggressione con calci e pugni: due arresti per tentato omicidio

carabinieri
I carabinieri sono riusciti ad identificare i due grazie ai racconti di testimoni
CARABINIERI
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1 min di lettura

CATANIA – Due stranieri, di 27 e 36 anni, domiciliati a Biancavilla, sono stati arrestati da carabinieri della locale Stazione per tentato omicidio.

L’accusa

Secondo l’accusa, sarebbero gli autori di una violenta aggressione a un loro connazionale di 38 anni, colpito ripetutamente alla testa con uno sgabello e rimasto gravemente ferito.

I carabinieri sono riusciti ad identificare i due grazie ai racconti di testimoni e dall’analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. I due indagati sono stati condotti in carcere.

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