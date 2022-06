Minore aggredito per motivi sentimentali

L'incontro chiarificatore è culminato nella violenza.

1' DI LETTURA

CATANIA – Due 18enni sono stati denunciati dai carabinieri a Biancavilla (Catania) per aver aggredito un 17enne durante un incontro per un chiarimento seguito ad un diverbio per motivi sentimentali, iniziato con uno scambio di messaggi. Entrambi devono rispondere di lesioni e minacce in concorso. L’aggressione sarebbe avvenuta nel centro del paese la sera di sabato 4 giugno. La vittima, visitata dai medici dell’ospedale ‘Maria Santissima Addolorata, è stata giudicata guaribile in 5 giorni. (ANSA).