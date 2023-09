Catania, al via i lavori per il nuovo ambulatorio della Caritas Diocesana

Sono partiti questa mattina nella stazione centrale

CATANIA – Sono iniziati stamane a Catania i lavori di ristrutturazione di alcuni locali concessi in comodato d’uso da Rfi al Comune di Catania. Serviranno ad ampliare l’Help Center della Stazione Centrale, fornendo ai medici volontari un nuovo spazio per un ambulatorio.

La destinazione

Lo ha reso noto la stessa Caritas diocesana del capoluogo catanese. La struttura sarà destinata alle cure di primo livello, inclusa la somministrazione di farmaci. Sarà destinata inoltre a una presa in carico per orientare i pazienti con situazioni più complesse verso le strutture del servizio sanitario nazionale. O per attivare, in caso di urgenti esami specialistici, la rete dei tanti professionisti sanitari che operano in spirito di carità.

La nota

“L’opera – sottolinea la Caritas diocesana – nasce grazie anche al contributo dell’8xmille alla Chiesa Cattolica e al supporto manifestato dai catanesi che hanno partecipato alla raccolta fondi con donazioni di denaro”.

Il vicedirettore

“In seguito a un’attenta valutazione dei bisogni evidenziati dal nostro Centro di Ascolto – spiega i vicedirettore della Caritas Diocesana di Catania Salvo Pappalardo – abbiamo ritenuto opportuno di procedere alla realizzazione di uno spazio più ampio per agevolare il servizio dei nostri medici, che verrà collocato in un’area autonoma e collegata all’Help Center, da cui si potrà accedere”.