Catania, l’Help center Caritas è aperto anche ad agosto

Confermata la distribuzione dei pasti anche nei giorni di ferragosto

CATANIA – Sono attivi anche ad agosto a Catania i servizi dell’Help Center della Caritas diocesana a supporto delle persone che quotidianamente necessitano di un aiuto per esigenze alimentari, sanitarie ed economiche. Impegno in prima linea garantito anche per ferragosto e per il 16 con la distribuzione di pasti e la possibilità di usufruire dei locali refrigerati per un momento di ristoro nell’Help Center.

“Grazie all’impegno dei volontari – dice il direttore della Caritas Diocesana di Cataniadon Piero Galvano – manteniamo inalterata la nostra operatività sul territorio perché i nostri fratelli e le nostre sorelle necessitano di avere un supporto costante e un punto di riferimento sempre attivo. Ai nostri generosi concittadini ricordo di porre particolare attenzione a coloro che vivono per strada, magari offrendo una bevanda rinfrescante o allertando i sanitari in presenza di situazioni valutate a rischio”.