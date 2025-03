Si tratta di un tifoso etneo di 20 anni

CATANIA – Un tifoso etneo di 20 anni è stato denunciato dalla polizia perché cercava di entrare nella Curva Nord dello stadio Massimino, prima di Catania-Crotone del 23 marzo scorso, valevole per il campionato di calcio di Serie C, con un petardo nascosto in uno zaino.

Nei suoi confronti è stato emesso in tempo reale un Daspo di un anno da agenti della divisione Anticrimine della Questura presenti sul posto.