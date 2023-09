Catania, altra trasferta senza pace: niente tifosi etnei a Monopoli

La decisione del Prefetto di Bari

CATANIA – Altra trasferta senza pace per i rossoazzurri. Dopo il rinvio del match contro il Brindisi, arriva adesso la disposizione della Prefettura di Bari: il settore ospite dello stadio del Monopoli non è agibile e, dunque, assenza forzata per i supporter rossoazzurri. Lontano dalle mura amiche è un inizio di campionato a dir poco tribolato per il Catania Fc. Tuttavia, non si può che prendere atto del provvedimento e concentrarsi unicamente alla gara che si svolgerà giovedì sera alle 20.45.

Chiricò: “Vogliamo vincere”

Al “Veneziani” di Monopoli saranno assenti i tifosi etnei ma a sentire le parole pronunciate questo pomeriggio da Cosimo Chiricò, non mancherà la voglia di far risultato dopo la vincente e brillante prova di domenica scorsa contro il Picerno: “Sappiamo bene che non ci sono squadre deboli o forti e che ogni partita è a se: le prepareremo tutte nello stesso modo. Siamo un gruppo di bravi ragazzi. Vogliamo vincere e metteremo anima e cuore in ogni partita”.

Quello di Monopoli per il Catania non è mai stato un campo facile. Giovedì sera, occorreranno testa e gamba: in vista anche del match successivo che arriverà ad appena quattro giorni di distanza al “Massimino” contro il Foggia.