Catania, ambulanti abusivi in centro storico: fioccano le multe

L’esito dei controlli straordinari dell'Arma

1' DI LETTURA

CATANIA – I carabinieri della compagnia di Piazza Dante individuano e multano tre venditori ambulanti di frutta e verdura. I commercianti non avevano alcun tipo di autorizzazione. Eppure vendevano tra viale Marco Polo e via Santa Maria delle Salette. Per loro è scattata una multa di 3.406 euro.

Il servizio rientra in un piano di controllo effettuato dai militari assieme al dodicesimo Reggimento “Sicilia” e con il supporto della Polizia Locale nel centro storico. Due persone sono state denunciate per furto di energia elettrica, in via Piombai e viale Grimaldi: erano collegati con bypass alla rete pubblica.

Repressione e prevenzione

I militari hanno poi svolto dei controlli su strada sanzionando sei motociclisti senza casco, multati per quasi 4 mila euro. I sei sono stati anche convocati presso il Comando Compagnia, sfruttando l’opportunità di evidenziare a quest’ultimi la “finalità educativa” delle multe.