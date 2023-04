Catania, Antonio Ingroia a supporto del candidato Giuffrida

Il progetto “Catania Risorge” sposato dal presidente di Azione Civile.

CATANIA. Antonio Ingroia a supporto del candidato sindaco Giuseppe Giuffrida. Il progetto “Catania Risorge” sposato dal presidente di Azione Civile, il movimento di cittadini fondato, negli obiettivi, “per la difesa dei diritti, della legalità e della libertà”.

L’ufficializzazione pubblica avverrà martedì 18 aprile alle 19, al Teatro Fellini di via Enna 26, nel corso della presentazione della lista dei candidati al Consiglio comunale di Catania che si schierano al fianco della lista civica del candidato sindaco Giuseppe Giuffrida.

Dopo aver ricevuto ad inizio campagna elettorale, il sostegno di Nicola Morra presidente della Commissione parlamentare antimafia, e di Barbara Lezzi ex ministro per il Sud, il candidato sindaco Giuseppe Giuffrida sarà, dunque, supportato anche dall’ex magistrato palermitano Antonio Ingroia per la corsa alla poltrona di primo cittadino di Catania.

“Perché scendere in campo” è il tema dell’incontro aperto alla cittadinanza, che servirà anche per stringere il patto di fiducia da stipulare tra Giuseppe Giuffrida e gli abitanti di Catania – si legge in una nota – perché temi quali la sicurezza, l’urbanistica, l’ambiente, il welfare, la gestione dei servizi pubblici (inclusi i trasporti, le scuole e i rifiuti) e l’occupazione, sono prioritari”.

“Entra dunque, sempre più nel vivo la campagna elettorale di Giuseppe Giuffrida – conclude il comunicato -. Con questo secondo degli incontri in programma, oltre a presentare la lista dei candidati consiglieri comunali, avrà modo di confrontarsi con i cittadini sui punti del suo programma e sulle proposte per creare la governance per la città di Catania”.