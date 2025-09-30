Comune di Catania, approvato il Documento unico di programmazione

Per il triennio 2026-2028, in Aula 22 voti a favore e 3 contrari

CATANIA – Il consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, con ventidue voti favorevoli e tre contrari ha approvato il Documento unico di programmazione 2026-2028. Al Dup sono state presentate 138 osservazioni, per la gran parte da consiglieri di opposizione, di cui una cinquantina fatti propri dall’amministrazione.

Le integrazioni al documento di programmazione saranno successivamente valutate dalla giunta ed eventualmente dal consiglio comunale in fase di approvazione del bilancio di previsione. Domani, alle 19,15, il Consiglio comunale si riunirà nuovamente per l’assestamento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025-2027.